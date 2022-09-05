2022/09/05 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بابل - واعأعلنت دائرة صحة بابل، اليوم الاثنين، المباشرة بتنفيذ خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية.وقال مدير عام الدائرة، ميثم الاعرجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطة تضمنت نشر ١٢٤ مفرزة طبية ثابتة ومتحركة في جميع الطرق التي يسلكها الزائرون باتجاه كربلاء المقدسة".وأضاف، أن "جميع المفارز مجهزة بطواقم طبية وصحية وأدوية إسعاف وأجهزة فحص للضغط والسكر، كما تضمنت الخطة نشر ٩٠ عجلة إسعاف مجهزة بالكامل لنقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات القريبة".من جانبه قال مدير قسم العمليات الطبية وطب الطوارئ، ماجد المرعب، إنه "تم فتح ردهات خاصة لاستيعاب الحالات الطارئة وتوفير المستلزمات الخاصة بها".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة بابل تعلن خطتها الخاصة بزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة بابل تعلن خطتها الخاصة بزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).