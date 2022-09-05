2022/09/05 | 21:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن البيت الأبيض، الاثنين 09/05/2022، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم باتخاذ كل الخطوات...

ظهرت المقالة البيت الأبيض: بايدن ملتزم بخطوات تعزيز إمدادات الطاقة وخفض الأسعار أولاً على المسلة.

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