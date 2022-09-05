الحرس الثوري الإيراني يحذر من وجود إسرائيل قرب الحدود

2022/09/05 | 21:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الاثنين 09/05/2022، إن بلاده لن تسمح لبعض...

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