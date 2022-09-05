2022/09/05 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يتمسك بالإصلاح ومبعوثة بايدن تدعو الفرقاء إلى تجاوز الأزمة إجتماع القصر الحكومي يخرج بتقارب أولي على إجراء إنتخابات مبكّرة بغداد – قصي منذر تمخض عن اجتماع القصر الحكومي الذي عقد بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،وحضور الرئاسات وقادة الكتل ،تقارب اولي في اجراء انتخابات مبكرة بعد تحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات واعادة النظر […]

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