2022/09/05 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيتي: إيقاف إستحداث كليات الصيدلة في الجامعات بغداد – ابتهال العربي اكد نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي ، ايقاف استحداث كليات الصيدلة في الجامعات الحكومة والاهلية مع مراعاة تقليل اعداد المقبولين خلال الاعوام المقبلة.وقال الهيتي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء92 لسنة 2020 والمكلفة بتحديد خطة القبول في كليات […]

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