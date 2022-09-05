2022/09/05 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم أخي الأكبر السيد حسن الصدر في ذمة الله ببالغ اللوعة والفجيعة أنعى أخي الأكبر الاستاذ السيد حسن الصدر الذي وافته المنية اليوم الاثنين 8 / صفر ، 1444 هـ – 5 / 9 / 2022 في السويد بعد صراع ضارٍ مع المرض كان فيه مثال المؤمن الصابر المحتسب .لقد فقدنا […]

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