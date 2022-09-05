ألمانيا تؤجل إغلاق محطتين نوويتين: الشيء الوحيد المعتمد من روسيا هو الأكاذيب

2022/09/05 | 21:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، أنها ستبقي محطتين من محطاتها الثلاث للطاقة النووية، كمصدر احتياطي حتى أبريل 2023، لتأمين إمدادات الكهرباء خلال الشتاء المقبل، على الرغم من قرار البلاد بالتوقف عن استخدام الطاقة النووية بحلول نهاية 2022.

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