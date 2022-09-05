مدرب فريق الناصرية: خسارتنا متوقعة ودهوك كان الأفضل بالمباراة

2022/09/05 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- حسين عمارأكد مدرب فريق الناصرية علي وهيب، اليوم الاثنين، أن خسارته أمام دهوك متوقعة، مشيرا إلى أن فريق دهوك كان الأفضل بالمباراة.وقال وهيب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خسارتنا أمام فريق دهوك كانت متوقعة، حيث إن الاخير افضل من فريقنا تجهيزا ومعنويا وماليا"، موضحا "لا نمتلك شيئا في الناصرية".وقدم وهيب التهاني "لفريق دهوك كونه محترما"، لافتا الى أن "هناك محسوبيات بما يخص لاعبي الناصرية لشخص على حساب شخص اخر، حيث بامكان العلاقات فرض حالها حتى وإن كان هذا ليس مبررا".وتابع أن "فريق الناصرية لم يتحرك بالوقت المناسب".





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