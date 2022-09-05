القائد العام للقوات المسلحة يصدر أوامر باستبدال أفواج عسكرية بين بغداد وكركوك

2022/09/05 | 22:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني رفيع، اليوم الاثنين، بأن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر أوامر باستبدال أفواج عسكرية بين بغداد وكركوك.

وقال المصدر للوكالة المركزية، إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بنقل فوج القوات الخاصة الثالث من قضاء التاجي الى محافظة كركوك”.

وأضاف، أن “الكاظمي أمر أيضا بسحب الفوج الثالث لواء 61 من المحافظة الى المنطقة الخضراء وسط بغداد”.

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