2022/09/05 | 22:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FzMYVGk5V_I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناس وناس يتصل ب هيئة التقاعد مباشرة على الهواء ..والسبب) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناس وناس يتصل ب هيئة التقاعد مباشرة على الهواء ..والسبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).