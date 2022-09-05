رائحة الموت تفوح.. مأساة لبنانيين محاصرين منذ أيام وسط الأمواج

2022/09/05 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملوا أحلامهم، وصعدوا إلى قارب على أمل الوصول إلى بلد أوروبي يؤمن لهم الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، قبل أن يتعطل بهم في عرض البحر، وتصبح حياتهم وأحلامهم في مهب الرياح والأمواج التي تتقاذفهم منذ أيام، لتعلوا صرخة عائلاتهم في لبنان، مطالبين بإنقاذهم قبل فوات الأوان.

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