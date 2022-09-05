روسيا تشترط رفع العقوبات الغربية لاستئناف إمدادات الغاز

2022/09/05 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت روسيا، اليوم الاثنين،اشتراطها رفع العقوبات الغربية مقابل استئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط “نورد ستريم 1” والمتوقفة وفقا لتقديراتها بسبب تعطل أعمال الصيانة.وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في […]

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