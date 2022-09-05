2022/09/05 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اتحاد الكرة : لم نقدم شكوى ضد رئيس الهيأة التطبيعية ينفي الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدّم الأنباءَ التي تداولتها بعضُ وسائِل الإعلام بخُصوصِ رفعِ وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد “عدنان درجال” دعوى قضائيّةً على رئيسِ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الشباب ينفي مقاضاة اتحاد الكرة لإياد بنيان المركز الخبري الوطني.

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