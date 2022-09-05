"داعش" يتبنى مسؤولية تفجير انتحاري قرب مدخل السفارة الروسية في أفغانستان

2022/09/05 | 23:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان (داعش خراسان)، الاثنين، في بيان، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع قرب مدخل السفارة الروسية في كابول.

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