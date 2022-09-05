2022/09/05 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان عن استهداف طائرة مسيرة مفرزة لمسلحي حزب العمال الكردستاني في وادي باليسان ضمن اربيل وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " طائرة مسيرة «مجهولة» استهدفت مفرزة لمسلحي حزب العمال الكردستاني في وادي باليسان، الساعة 08:10 مساء اليوم الاثنين 5 أيلول".وتابع انه "وبحسب المعلومات الواردة، فإن مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني كانت قادمة من حدود إدارة راپرين، واستهدفتها طائرات مسيرة في وادي باليسان"، مشيرا الى ان "الأجهزة الأمنية بدأت التحقيق في الحادث".وكان مصدر امني، الاثنين، قد افاد بحدوث استهداف صاروخي على قرية تاراروة ناحية خليفان بادارة سوران في محافظة اربيل دون تسجيل اصابات بشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الارهاب في كردستان يصدر بياناً بشأن قصف أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الارهاب في كردستان يصدر بياناً بشأن قصف أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).