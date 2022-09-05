بعد سحب تنظيمها من ⁧العراق⁩‏⁧ الكويت⁩ تستضيف رسميا تصفيات كأس آسيا للشباب

2022/09/05 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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تلقى الاتحاد الكويتي لكرة القدم رسمياً، اليوم الإثنين، موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة الكويت للتصفيات المؤهلة لنهائيات كآس آسيا لكرة القدم للشباب منتصف أكتوبر المقبل.وذكر الإعلام الكويتي، أن "الاتحاد الكويتي لكرة القدم تلقى رسمياً، اليوم الإثنين، موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة الكويت للتصفيات المؤهلة لنهائيات كآس آسيا لكرة القدم للشباب منتصف أكتوبر المقبل".وكان مقرراً اقامة التصفيات في محافظة البصرة، في الـ14 الشهر الجاري، إلا أن الوضع الأمني حال دون ذلك.وفي وقت سابق اليوم، اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً حاسماً فيما يخص تنظيم مدينة البصرة لبعض مباريات تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما.وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان اليوم الإثنين، نقل مباريات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس آسيا 2023 تحت 20 عاما من مدينة البصرة العراقية على أن يتم تحديد المكان الجديد في أقرب وقت.وتضم المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب، منتخبات الهند والعراق والكويت.وانسحبت أستراليا الشهر الماضي من التصفيات لأسباب أمنية بعد إسناد هذه المجموعة إلى مدينة البصرة، علما بأنه من المقرر المقرر إقامة المباريات هذا الشهر.وكان يفترض أن تستضيف مدينة البصرة فعاليات تصفيات كأس آسيا للشباب خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر/ أيلول المقبل.يذكر أن نهائيات كأس آسيا للشباب ستقام في أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 18 مارس/ آذار 2023.

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