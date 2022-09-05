السفير الايراني في بغداد يثمّن كرم الشعب العراقي في استضافة زوار الاربعين

2022/09/05 | 23:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب السفير الايراني لدى العراق "محمد

كاظم ال صادق" عن تقديره لكرم الضيافة

وحفاوة الشعب العراقي خلال استقباله

زوار اربعينية استشهاد الامام الحسين

(عليه السلام) وانصاره الاوفياء.

وكتب "ال صادق" في تغري

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