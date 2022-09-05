2022/09/05 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين،موعد إعلان أسماء حملة الشهادات العليا والخريجين من الطلبة الأوائل.وقال المجلس في تصريح صحافي تابعه /المركز ألخبري الوطني/ انه “سيعلن خلال 48 ساعة أسماء حملة الشهادات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يحدد موعد إعلان أسماء حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل المركز الخبري الوطني.

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