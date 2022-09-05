توافق في العراق على انتخابات مبكرة.. والصدر:لن يحكم فينا ابن الدعي

2022/09/05 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬مساعدة‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬بربارا‭ ‬ليف‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬حكومية‭ ‬عراقية،‭ ‬ اتفقت‭ ‬السلطات‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬غالبية‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬لتسوية‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬وأدت‭ ‬الى‭ ‬صدامات‭ ‬مسلحة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬قاطع‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬بزعامة‭ ‬مقتدى‭ […]

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