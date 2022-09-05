‭ ‬اجلسوا‭ ‬للحوار‭..‬ ليست‭ ‬كل‭ ‬القضية

2022/09/05 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬اجلسوا‭ ‬للحوار،‭ ‬اجلسوا‭ ‬للتهدئة،‭ ‬اجلسوا‭ ‬لمنع‭ ‬الحرب‭ ‬الاهلية،‭ ‬تلك‭ ‬رسالة‭ ‬أمريكية‭ ‬وصلت‭ ‬مع‭ ‬مساعدة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وكذلك‭ ‬عبر‭ ‬الإعلان‭ ‬الإيراني‭ ‬لدعوة‭ ‬القوى‭ ‬العراقية‭ ‬للتفاوض‭ ‬والتباحث‭.‬ هذا‭ ‬كله،‭ ‬يعرفه‭ ‬الجميع،‭ ‬ولا‭ ‬يقدم‭ ‬ولا‭ ‬يؤخر،‭ ‬لأنّ‭ ‬السؤال‭ ‬الجوهري‭ ‬هو‭: ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬بند‭ ‬من‭ ‬بنود‭ ‬المعارض‭ ‬الأكبر‭ ‬للعملية‭ ‬السياسية‭ ‬الان‭ ‬وهو‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ […]

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