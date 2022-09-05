2022/09/05 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام اجلسوا للحوار، اجلسوا للتهدئة، اجلسوا لمنع الحرب الاهلية، تلك رسالة أمريكية وصلت مع مساعدة وزير الخارجية، وكذلك عبر الإعلان الإيراني لدعوة القوى العراقية للتفاوض والتباحث. هذا كله، يعرفه الجميع، ولا يقدم ولا يؤخر، لأنّ السؤال الجوهري هو: هل يوجد بند من بنود المعارض الأكبر للعملية السياسية الان وهو التيار الصدري على لائحة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اجلسوا للحوار.. ليست كل القضية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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