رجال الصدر:معك حتى الموت وبعد كل شهيد يأتي عشرة مكانه

2022/09/05 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ -‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ :‬ حُفرت‭ ‬مدافن‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬لأنصار‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬خلال‭ ‬المواجهات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭… ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يؤكد‭ ‬مؤيدون‭ ‬لرجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬النافذ‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬مستعدين‭ ‬‮«‬للاستشهاد‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬طلب‭ ‬منهم‭ ‬زعيمهم‭ ‬ذلك‭.‬ وشهدت‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مواجهات‭ ‬مسلحة‭ ‬استمرت‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ […]

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