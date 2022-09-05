2022/09/05 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات العراقية في محافظة أربيل، الإثنين، سقوط أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا على قرية قريبة من ناحية خليفان التابعة لقضاء سوران، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قصف" مجهول يضرب محافظة أربيل العراقية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قصف" مجهول يضرب محافظة أربيل العراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).