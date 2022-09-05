2022/09/05 | 23:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، خلال استقباله باربرا ليف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، أن الازمة السياسية قابلة للحل والاصلاح يبدأ من اصلاح المؤسسات.وذكر مكتب السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني استقبل بمكتبه في بغداد باربرا ليف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بحضور السفير الأميركي في بغداد إلينا رومانيسكي وتداول معهما في الملفات ذات الإهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية فضلا عن تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة".و بيّن الحكيم، بحسب البيان، أهمية تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير البنى التحتية وإعادة الإعمار، مشددا على إدامة التعاون بما يحفظ مصالح الجميع وسيادة العراق.وجدد تأكيده على أن الأزمة السياسية في العراق قابلة للحل إذا تمتع الجميع بإرادة الحل والتنازل للمصلحة العراقية، مبينا أهمية الشراكة في صناعة القرار العراقي، كما أن الحضور في صناعة القرار لا يشترط المشاركة في الحكومة.و شدد أيضا على احترام المؤسسات الدستورية في العراق ، وقال إن الإصلاح يبدأ من إصلاح المؤسسات، مذكرا بأن الممارسة الديمقراطية جاءت نتيجة للتضحيات العظيمة التي قدمها العراق في مواجهة الدكتاتورية والإرهاب.وعن قضايا المنطقة أكد الحكيم أن أي حوار يهدف إلى تهدئة الأجواء بين فرقاء المنطقة يصب في مصلحة العراق والجميع ، وأن العراق لعب دورا في تقريب وجهات النظر لقناعته بأن الحوار هو السبيل الأمثل وأن الإشكالات قابلة للحل إذا ما ذهب الجميع باتجاهه.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحكيم لمساعد وزير الخارجية الأمريكي: الأزمة السياسية قابلة للحل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحكيم لمساعد وزير الخارجية الأمريكي: الأزمة السياسية قابلة للحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).