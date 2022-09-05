2022/09/05 | 23:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SXb7y_f1kHk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الشريفي يتحدث عن مواليده ودراسته وبداياته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الشريفي يتحدث عن مواليده ودراسته وبداياته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).