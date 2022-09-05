2022/09/05 | 23:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LMMLARfm-kI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اين ذهبت الجاسوسة والعجوز الشمطاء؟ نزار حيدر يخاطب الاطار خلال "نفس عميق": لماذا تجلسون معها اليوم؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اين ذهبت الجاسوسة والعجوز الشمطاء؟ نزار حيدر يخاطب الاطار خلال "نفس عميق": لماذا تجلسون معها اليوم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).