2022/09/05 | 23:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الاثنين 09/05/2022، استهداف مفرزة لعناصر حزب العمال...

ظهرت المقالة طائرة مسيرة تستهدف حزب العمال في أربيل أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة مسيرة تستهدف حزب العمال في أربيل) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة مسيرة تستهدف حزب العمال في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).