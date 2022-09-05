2022/09/05 | 23:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افادت وكالات عالمية ومنها فرانس بريس بان حفر مدافن جديدة في مقبرة في النجف...

ظهرت المقالة وكالات عالمية: مدافن جديدة في النجف تقدم الدليل على دموية المواجهات في الخضراء أولاً على المسلة.

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