شاهد بالفيديو.. لحظة سقوط أربعة صواريخ على قضاء سوران في كردستان!

2022/09/06 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SU6JYweam9I

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