توضيح من الداخلية بشأن مقطع صوتي مسرب لشخص يعمل مستشاراً للوزير

2022/09/06 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنويه من وزارة الداخلية

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً يذكر فيه من نشره أن هناك عملية تفاوض جرت سابقاً بين شخص (يعمل مستشاراً لوزير الداخلية) وجهة غير عراقية تعرضت للابتزاز.وهنا نود أن ننوه الى أن من ذكر اسمه الناشر في هذا المقطع لا يعمل مستشاراً لوزير الداخلية الحالي عثمان الغانمي ..



لذا اقتضى التنويه.

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