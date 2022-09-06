العراق على موعد مع رطوبة وارتفاع في درجات الحرارة

2022/09/06 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الاثنين، موجة رطوبة شديدة تبلغ ذروتها الأربعاء والخميس تجتاج الجنوب.

وقال العطية في تدوينة له بالفيسبوك تابعتها (بغداد اليوم)، ان "موجة من الرطوبة تعيشها مدن الجنوب حاليا وستبلغ ذروتها يومي الاربعاء والخميس".

واضاف ان "الموجة تنتهي تدريجيا نهار او مساء يوم الجمعة"، مشيرا الى ان "مدن الفرات الأوسط ستعيش بأجواء مرهقة بسبب سكون الرياح السطحية خلال الايام المقبلة".

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