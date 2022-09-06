شاهد بالفيديو.. وزير عراقي يدفع غرامة ٤٠ مليون دينار والسبب مروحة

2022/09/06 | 00:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OykhUZEYKMo

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