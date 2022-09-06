2022/09/06 | 00:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من الداخلية بخصوص عملية تفاوض بين شخص يعمل (مستشاراً) للوزير وجهة غير عراقية تعرضت للابتزاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/06 | 00:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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