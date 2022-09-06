2022/09/06 | 00:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Uob9HZZHcJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الشريفي: أمس وين كنت واليوم وين صرت، اليوم لابس بدلة حلوة وتسريحة سبايگي وخير من الله) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الشريفي: أمس وين كنت واليوم وين صرت، اليوم لابس بدلة حلوة وتسريحة سبايگي وخير من الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).