حضره الإطار التنسيقي وقاطعها التيار الصدري.. ما نتيجة الحوار العراقي؟

2022/09/06 | 00:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني في العراق بدعم جهود التهدئة وتنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومنع التصعيد والعنف.وأعلنت في بيان تشكيل فريق فني لوضع خريطة طريق لحل الأزمة.

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