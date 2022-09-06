"قصف" مجهول يضرب محافظة أربيل

2022/09/06 | 00:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات العراقية في محافظة

أربيل، الإثنين، سقوط أربعة صواريخ من

نوع كاتيوشا على قرية قريبة من ناحية

خليفان التابعة لقضاء سوران، وفقا لما

نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال المشرف على إدار

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