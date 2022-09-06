2022/09/06 | 00:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات، الاثنين 09/05/2022.النائب عن دولة القانون احمد...

ظهرت المقالة تفاعلات الساعة..



نخب حزبية: تفرد بالسلطة في المناطق السنية وتهديد بعودة الارهاب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعلات الساعة.. نخب حزبية: تفرد بالسلطة في المناطق السنية وتهديد بعودة الارهاب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعلات الساعة.. نخب حزبية: تفرد بالسلطة في المناطق السنية وتهديد بعودة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).