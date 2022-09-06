الحكيم: الازمة السياسية في البلاد قابلة للحل

2022/09/06 | 00:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، الاثنين 09/05/2022، ان الازمة السياسية الراهنة...

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