2022/09/06 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه وفد رفيع من وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى المغرب للتحقيق حول مزاعم تخص أعضاء من البعثة الإسرائيلية الجديدة بالرباط، من بينهم اتهامات بحق مسؤول رفيع باستغلال عدد من النساء المحليات جنسيا، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن موقع "زمان يسرائيل" العبري.

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