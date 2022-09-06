مسؤول أوروبي يحذر من تبعات عدم تقارب وجهات النظر في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

2022/09/06 | 00:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، إن الردود المتبادلة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني جعلته "أقل ثقة" بشأن النجاح في إبرام الاتفاق.

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