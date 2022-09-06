فيديو:السفير الفرنسي ببغداد يزور مرقد الامام الحسين ويشاهد الحشد المليوني الزاحف الى كربلاء في ذكرى زيارة الاربعين

2022/09/06 | 01:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السفير الفرنسي لدى العراق إيرك

شوفاليه، امس الاثنين مرقد الامام

الحسين عليه السلام في كربلاء

وتجول السفير شوفاليه في داخل الصحن

الحسيني الشريف مشيدا بعمليات العمران

الجارية داخل المرقد فيما شاهد

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