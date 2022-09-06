"عطل فني" والتحقيقات جارية.. عُمان تعلن عودة التيار الكهربائي

2022/09/06 | 02:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة تنظيم الخدمات العامة في عُمان، ليل الإثنين الثلاثاء، عودة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع الذي طال مناطق عدة، الإثنين، من بينها العاصمة، مسقط.

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