الخارجية الأمريكية ترحب بتحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

2022/09/06 | 03:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، بمراجعة للجيش الإسرائيلي خلصت إلى أن هناك "احتمال كبير" بأن الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة "أصيبت بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي".

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