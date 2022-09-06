روسيا تمنع دخول شون بن وبن ستيلر إلى أراضيها

2022/09/06 | 04:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، فرض عقوبات على 25 أمريكيا بينهم نواب في الكونغرس ورجال أعمال وشخصيات ثقافية مثل الممثلان شون بين وبن ستيلر حيث سيتم منعهم من دخول أراضيها بشكل دائم.

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