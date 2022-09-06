مقتل شيرين أبو عاقلة.. واشنطن تدعو إسرائيل إلى المحاسبة وتعديل إجراءاتها

2022/09/06 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة إسرائيل، إلى المحاسبة وتعديل الإجراءات الخاصة بالعمليات العسكرية بعد الكشف عن نتائج التحقيقات النهائية الخاصة بمقتل الصحفية، شيرين أبو عاقلة.

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