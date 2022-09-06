أول تعليق من كريس روك على صفعة الأوسكار الشهيرة

2022/09/06 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر النجم الكوميدي الأميركي، كريس روك، من الفيديو الذي قدمه الممثل السينمائي، ويل سميث، والذي ظهر فيه معتذرا عن صفعه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي، وفقا لما نقلته "ذا غارديان".

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