أليجري: علينا إيقاف ثلاثي باريس وبوجبا لن يعود قبل المونديال

2022/09/06 | 07:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعاعترف المدير الفني ليوفنتوس، ماسيميليانو أليجري، بأن الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط الفريق، لن يعود إلى الملاعب قبل شهر كانون الثاني القادم.وقال أليجري خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس سان جيرمان المقررة اليوم بدوري الأبطال: "من الصعب رؤية بوجبا قبل كانون الثاني القادم".وعن شعوره بأن يوفنتوس أهدر شهراً في علاج بوجبا، علق أليجري: "النظر إلى الوراء لا فائدة منه، عندما تتخذ قراراً فهذا لأنه صحيح في تلك اللحظة، ثم ترى كيف ستسير الأمور، الآن يجب أن نركز على المباراة".وأضاف: "أحب أن أكون واقعياً، والآن يجب أن نفكر في دوري الأبطال ثم مواجهة ساليرنيتانا، لا أعرف ما إذا كان سيلعب كأس العالم، لكن هذه ليست مشكلتي، أعلم أنه سيعود ليوفنتوس في كانون الثاني القادم".وأردف: "كان دي ماريا متاحاً لمباراة السبت الماضي، لذلك شارك في اللقاء، لم أكن أرغب في المخاطرة به أمام باريس، حيث أن هناك العديد من المباريات القادمة".واستطرد: "اليوم سنبدأ مرحلة المجموعات ونحتاج لـ 10 نقاط من أجل التأهل، سنواجه فريقا استثنائياً، باريس هو المرشح الأول للفوز بدوري الأبطال، ونحن هدفنا أن نكون بمستواهم، اليوفي سيلعب مباراة رائعة من الناحية الفنية ".وعن تصريحه عن أن خصم يوفنتوس المباشر في المجموعة هو بنفيكا، علق: "لم أقل إنني لا أريد الفوز على باريس، سنواجه فريقاً قوياً وسيكون من الضروري التعامل مع الكرة بشكل جيد، لديهم الكثير من الفنيات التي يجب علينا العمل عليها بشكل جيد".وأتم: "نيمار ومبابي وميسي أقوياء للغاية، لدرجة أنهم يجدون المساحات بسهولة، يجب أن نكون قادرين على إيقافهم عندما تكون الكرة بحوزتهم، لكن أيضاً عندما تكون بحوزتنا".المصدر : كورة

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