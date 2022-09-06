مقتل فلسطيني وإصابة 16 في عملية للجيش الإسرائيلي بجنين

2022/09/06 | 08:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل فلسطيني وأُصيب 16 آخرون في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر، الثلاثاء، في جنين في الضفة الغربية، تهدف إلى هدم منزل منفّذ هجوم دامٍ في الربيع الماضي في تل أبيب، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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