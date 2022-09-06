اخماد حريق بمخيم للنازحين في اربيل

2022/09/06 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق بمخيم للنازحين في اربيل .

وقال مراسلنا، إن "حريقا اندلع في مخيم هرشم للنازحين في اربيل "، مبينا انه " تم اخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية".

وقبل يومين كان قد اندلع حريق كبير بمخيم للنازحين في محافظة دهوك ما تسبب بخسائر كبيرة للنازحين.

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