10 معلومات قد لا تعرفها عن التحديثات الجديدة لتأشيرة دخول الأجانب إلى الإمارات

2022/09/06 | 09:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، اليوم الاثنين، عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة.ويشمل الجيل الثالث من الخدمات المطورة تدشين جواز السفر الإماراتي الجديد، ومنظومة التأشيرات المحدثة، …

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