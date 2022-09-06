2022/09/06 | 09:04 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب: المؤسسات الحكومية تخفي الدرجات الوظيفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/06 | 09:04.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: المؤسسات الحكومية تخفي الدرجات الوظيفية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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