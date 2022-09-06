نائب: المؤسسات الحكومية تخفي الدرجات الوظيفية



نائب: المؤسسات الحكومية تخفي الدرجات الوظيفية
2022/09/06 | 09:04 - المصدر: وكالة النبأ
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